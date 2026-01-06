Piombino | Derubato del portafoglio mentre compra le sigarette al distributore automatico | individuato e denunciato un 28enne

6 gen 2026

A Piombino, un 28enne di origine nordafricana è stato denunciato dai carabinieri per aver rubato il portafoglio a un uomo di 45 anni al distributore automatico. L'individuazione e la denuncia sono state effettuate nel corso delle indagini, confermando il rispetto delle norme di tutela della sicurezza pubblica nella zona.

Un 28enne di origine nordafricana è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Piombino in quanto gravemente indiziato di furto con strappo ai danni di un 45enne della zona. È stata proprio la vittima a richiedere l'intervento di una pattuglia in servizio sul. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

