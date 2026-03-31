Domenico de Crescenzo neo presidente nazionale degli Spedizionieri Doganali

Il nuovo consiglio nazionale degli Spedizionieri Doganali è stato insediato, dopo l’elezione avvenuta il 28 febbraio 2026. Domenico de Crescenzo è stato nominato presidente.

103° anniversario dell’Aeronautica, cerimonia a Napoli. Mattarella non ci sarà Si è insediato il nuovo consiglio nazionale degli Spedizionieri Doganali, eletto lo scorso 28 febbraio 2026. Nel corso della seduta è nominatopresidente Domenico de Crescenzo, al quale sono state conferite le funzioni di guida dell’organo per il triennio 2026–2029. De Crescenzo è anche a capo del CUP – Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali di Napoli e Campania. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo Matteo Maiocchi coordinerà le attività di comunicazione e marketing di Levi’s. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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