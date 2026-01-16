Il neo-presidente dell’ACI nazionale La Russa in visita al neo-presidente lombardo Bettoni
Il neo-presidente dell’ACI nazionale, La Russa, ha incontrato il nuovo presidente lombardo, Bettoni, presso la sede centrale di Bergamo in Via Maj. L’incontro, svoltosi il 16 gennaio, ha visto uno scambio di cortesie, felicitazioni e auguri, segnando l’inizio di una collaborazione tra le rispettive cariche regionali e nazionali dell’Automobile Club d’Italia.
Una visita all’insegna dello scambio di cortesie, felicitazioni e auguri questa mattina 16 gennaio nella sede centrale dell’ ACI di Bergamo in Via Maj 16. Protagonisti e al tempo stesso festeggiati il neo-presidente nazionale, Geronimo La Russa e Valerio Bettoni, eletto presidente degli ACI di Lombardia. Di fatto un incontro all’insegna dell’amicizia, un’intronizzazione formale reciproca, in vista dei non pochi impegni già sull’agenda dei due presidenti: il mandato è di durata quadriennale. Bettoni nel ruolo di presidente lombardo entra a far parte della Consulta nazionale dei presidenti regionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
