Il neo-presidente dell’ACI nazionale La Russa in visita al neo-presidente lombardo Bettoni

Il neo-presidente dell’ACI nazionale, La Russa, ha incontrato il nuovo presidente lombardo, Bettoni, presso la sede centrale di Bergamo in Via Maj. L’incontro, svoltosi il 16 gennaio, ha visto uno scambio di cortesie, felicitazioni e auguri, segnando l’inizio di una collaborazione tra le rispettive cariche regionali e nazionali dell’Automobile Club d’Italia.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.