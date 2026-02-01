Bucchioni, veterano degli Spedizionieri, ha passato tutta la vita tra il porto e il mare. Fin da bambino ha vissuto in prima persona le attività portuali, seguendo le orme del padre comandante di mercantili. Ora, con idee nuove e un occhio alla continuità, guida la sua squadra con passione e praticità. La sua esperienza si fonde con la voglia di innovare, mantenendo salda la tradizione che ha segnato la suo percorso e quello del porto.

Il porto lo ha conosciuto fin da bambino. La passione per il mare ereditata dal padre comandante di mercantili e la curiosità di capire le dinamiche oltre quel muro che divideva la città da quella realtà produttiva che nel tempo è diventata cuore pulsante. Sandro Bucchioni, 69 anni, amministratore di Bucchioni srl e Mantra srl è il nuovo presidente pro tempore dell’Associazione degli Spedizionieri del Porto spezzino. Succede a Alessandro Laghezza da poco nuovo presidente di Confindustria. "Una partita importante – spiega – che vivo con grande entusiasmo e l’esperienza di settore maturata in 46 anni di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Idee nuove e continuità". La ricetta di Bucchioni guida degli Spedizionieri

