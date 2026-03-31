Docente in malattia | quali consigli pratici anche su utilizzo dei social nei giorni di assenza

Il 25 marzo 2026, durante un approfondimento su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino, è stato presentato un nuovo episodio della rubrica “Diritto in cattedra” dedicato alle normative e ai comportamenti corretti per i docenti in malattia. Tra gli argomenti trattati anche le modalità di utilizzo dei social media durante l’assenza e le implicazioni legali di eventuali comportamenti online. Un avvocato esperto ha fornito chiarimenti su questi aspetti.

Nel question time del 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l’avvocato Alessandro De Martino, è stato presentato un nuovo appuntamento della rubrica “Diritto in cattedra”, dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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