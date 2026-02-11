Cosa fare prima di una maratona consigli pratici

Domani si corre l’Acea Water Fun Run - Saturday 5k, una festa di 5 chilometri tra musica, amicizia e solidarietà. Gli atleti sono già pronti, le strade si preparano ad accogliere i partecipanti, e l’atmosfera è carica di entusiasmo. Chi si appresta a correre sa bene che, prima di partire, bisogna fare attenzione a qualche dettaglio: idratarsi bene, non strafare negli ultimi allenamenti e vestirsi con abbigliamento comodo. La giornata promette di essere di festa, ma anche di attenzione per chi vuole god

Ben 5km di festa, felicità, benessere, amicizia, musica e solidarietà: manca pochissimo all'Acea Water Fun Run - Saturday 5k. La stracittadina, che si terrà il 21 marzo 2026, è aperta a tutti ed è legata alla Acea Run Rome The Marathon con partenza e arrivo all'interno del Circo Massimo.

