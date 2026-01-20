Il governo prevede di approvare il decreto sicurezza nei prossimi giorni, possibilmente già la settimana prossima. Il ministro Salvini ha espresso la speranza che anche le opposizioni collaborino, contribuendo al dibattito e alle decisioni, evitando posizioni di totale contrarietà. La discussione sul provvedimento prosegue, con l’obiettivo di trovare un accordo condiviso che possa garantire maggiore sicurezza nel rispetto delle diverse sensibilità politiche.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Che tempi per il dl sicurezza? "Nei prossimi giorni. Penso già settimana prossima e spero che tutti e anche le opposizioni diano il loro contributo senza dire no, no, no, no. La sicurezza è fondamentale". Lo dice Matteo Salvini a 4 di Sera su Rete4. Sul decreto aggiunge: "Più controlli, più libertà di azione alle forze dell'ordine e quindi più tutela per polizia e carabinieri. E poi sul tema immigrazione più severità, che vuol dire che i cosiddetti minori non accompagnati, che oggi sono ospiti a carico degli italiani, se commettono un reato smettono di essere ospiti a carico degli italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: Salvini, 'dl nei prossimi giorni, spero anche opposizioni diano contributo'

Piantedosi, "dl sicurezza entro gennaio". Le opposizioni: "Governo fallimentare"Il ministro Piantedosi ha annunciato che il nuovo decreto sicurezza sarà pronto entro gennaio e arriverà al Consiglio dei ministri.

"Sosta Responsabilmente", accertatori al lavoro anche nei prossimi giorni a VeronaPer garantire una viabilità sicura e ordinata, Amt3 prosegue con la campagna

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Salvini Dl sicurezza in lavorazione, divieto lame soprattutto per giovani; Salvini Dl sicurezza in lavorazione, divieto lame soprattutto per giovani; Sicurezza: Salvini, 'Dl in lavorazione, divieto lame per ragazzi già previsto'; Salvini Dl sicurezza in lavorazione, divieto lame soprattutto per giovani.

Sicurezza: Salvini, 'dl nei prossimi giorni, spero anche opposizioni diano contributo'Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Che tempi per il dl sicurezza? Nei prossimi giorni. Penso già settimana prossima e spero che tutti e anche le opposizioni diano il loro contributo senza dire no, no, no, n ... iltempo.it

Salvini: Decreto sicurezza in arrivo(Teleborsa) - Il Decreto Sicurezza è in arrivo. Oggi non è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Penso la settimana prossima. Lo ha detto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture ... finanza.repubblica.it

I giudici del Tar hanno ritenuto "illegittimo" il piano del Comune. Salvini: "La sicurezza stradale si fa col buonsenso, non con provvedimenti ideologici". - facebook.com facebook

Ipoteca Viminale. Sul pacchetto sicurezza Salvini e la Lega alzano la posta. Iezzi: “Interverremo in Parlamento”. Di @LucaRoberto11 x.com