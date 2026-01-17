Piantedosi dl sicurezza entro gennaio Le opposizioni | Governo fallimentare

Il ministro Piantedosi ha annunciato che il nuovo decreto sicurezza sarà pronto entro gennaio e arriverà al Consiglio dei ministri. Le opposizioni criticano l’operato del governo, definendolo fallimentare. La discussione sulla normativa prosegue, con l’obiettivo di definire le misure in materia di sicurezza e immigrazione. Il decreto rappresenta un passo importante per le future politiche del governo in questo settore.

AGI - Entro fine gennaio sarà pronto il nuovo decreto sicurezza del governo, che quindi approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri. A dettare i tempi è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Intanto prosegue il fuoco di fila delle opposizioni, che già da giorni indicano proprio il fronte sicurezza tra i "fallimenti" dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. In attesa di capire se nel nuovo pacchetto di norme - che potrebbero essere inserite già nell'odg del Cdm della prossima settimana - ci saranno solo le misure annunciate dalla premier alla conferenza stampa di inizio anno, ovvero quelle sulla ulteriore stretta alle armi da taglio per i minorenni, o se si tratterà di un provvedimento più articolato con al centro misure come l'istituzione di zone a vigilanza rafforzata e contro le ' baby gang ', Piantedosi spiega che il nuovo pacchetto "è frutto del lavoro delle ultime settimane e degli ultimi mesi dei tecnici del Viminale che fa tesoro un po' delle esperienze degli ultimi tempi: è a un buono stato di maturazione, ci sarà una concertazione a Palazzo Chigi tra i ministeri interessati, dopo di che giungerà, io credo presumibilmente entro la fine del mese, in Consiglio dei ministri per essere approvato".

