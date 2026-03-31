La Camera ha approvato con 203 voti favorevoli il decreto bollette, che prevede un sostegno di 5 miliardi di euro per famiglie e imprese. La fiducia è stata concessa al governo, mentre i contrari sono stati 117 e tre gli astensioni. Il decreto ora passa all'esame del Senato.

Via libera della Camera alla fiducia sul decreto bollette. Il provvedimento è passato con 203 sì, 117 no e 3 astensioni. Il provvedimento passerà al Senato per essere convertito entro il 21 aprile. Il provvedimento, varato dal governo già prima della crisi iraniana, vale circa 5 miliardi di euro e prevede una serie di interventi a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia. Fra i voti contrari anche quelli dei tre vannacciani, che si sono dunque uniti al voto della sinistra. Cosa contiene il dl bollette. Il decreto introduce, tra le altre misure, il contributo da 115 euro sulla bolletta elettrica a favore dei titolari del bonus sociale (315 milioni la dotazione finanziaria) e un bonus volontario da parte delle aziende venditrici di elettricità per chi non rientra nel bonus sociale ma ha un Isee entro i 25mila euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dl bollette, passa la fiducia alla Camera: 5 miliardi a sostegno di famiglie e imprese

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