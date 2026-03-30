Un decreto legge approvato di recente mira a fornire un sostegno alle famiglie e alle imprese in relazione ai costi energetici. La decisione di convertire il provvedimento è stata motivata dalla volontà di rispondere alle esigenze di un momento storico e geopolitico complesso. La misura rappresenta un intervento diretto per affrontare il caro energia, senza ulteriori dettagli su contenuti specifici o effetti.

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - “In un contesto storico e geopolitico peculiare come quello attuale il senso istituzionale di convertire un decreto che affronta il tema del caro energia è prevalso su ogni altra considerazione. Il governo, con l'arricchimento del lavoro parlamentare, ha operato per dare un segnale forte di sostegno alle famiglie e alle piccole e medie imprese, intervenendo sia sulla riduzione dei costi in bolletta sia sul fronte della sicurezza energetica nazionale. Centrale, in quest'ottica, la promozione della contrattazione di lungo periodo per le imprese: disaccoppiando il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, le aziende potranno accedere a prezzi calmierati, con ricadute positive sulla competitività del sistema Paese”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bollette, Barbaro (Mase): "Dl segnale forte di sostegno a famiglie e imprese"

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