Dl Bollette il giorno della fiducia alla Camera Barbaro | Proteggiamo famiglie e imprese

Oggi alla Camera si discute e si vota sulla fiducia al decreto legge sulle bollette, un provvedimento che interessa famiglie e imprese. Il governo ha presentato il testo, e la seduta si concentra sull’approvazione o meno di questa misura. La discussione si svolge in un clima di attesa, mentre i deputati si preparano a esprimere il loro voto.

È il dl bollette il tema del giorno alla Camera dei Deputati, che è chiamata a votare la fiducia posta dal Governo Meloni. E a spiegare la ratio del provvedimento è stato il Sottosegretario all’Ambiente ed alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro, che a Il Tempo ha detto: «I principali obiettivi del decreto Bollette riguardano la riduzione dei costi energetici e la costruzione di un sistema più stabile e competitivo. Le misure intervengono su più fronti: dal sostegno alle imprese ad alto consumo energetico alla revisione degli incentivi alle rinnovabili per alleggerire gli oneri di sistema, dalla semplificazione e accelerazione dei processi autorizzativi dei data center, fino all’allineamento dei prezzi italiani a quelli europei per ridurre il peso del gas nella formazione del prezzo dell’energia». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dl Bollette, il giorno della fiducia alla Camera. Barbaro: “Proteggiamo famiglie e imprese Articoli correlati Leggi anche: Bollette, Barbaro (Mase): "Dl segnale forte di sostegno a famiglie e imprese" Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Il Dl Bollette salva le centrali a carbone; D.L. 21/2026 - Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie; Bollette, proroga al 2038 per le centrali a carbone. Stop al telemarketing per chiamate non richieste; Dl Bollette, il Governo mette la fiducia: tutte le novità previste. Dl Bollette, il Governo mette la fiducia: tutte le novità previsteSi vota domani alla Camera. Vengono prorogate le centrali a carbone fino al 2038 (13 anni oltre la scadenza fissata), stretta sul telemarketing ... avvenire.it Il governo ha chiesto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto bollette - facebook.com facebook L’economia spaventa il governo. Finale di legislatura senza fondi. L’impatto. Bollette e debito pubblico alle stelle: Giorgetti taglia gli aiuti alle imprese ma non ha margini di manovra. @cdifoggia x.com