Dl Bollette la Camera conferma la fiducia al governo

La Camera dei Deputati ha approvato con 203 voti favorevoli, 117 contrari e tre astensioni il decreto legge sulle bollette, confermando la fiducia al governo. La discussione si è svolta nel corso della seduta, con l’assemblea che ha concluso la votazione senza ulteriori interventi. La misura riguarda interventi urgenti sui costi energetici e sui supporti alle famiglie.

Con 203 voti favorevoli, 117 contrari e tre astenuti l’aula della Camera ha dato via libera alla questione di fiducia posta dal governo sul dl Bollette, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico. Alla ripresa dei lavori si procederà con l’esame degli ordini del giorno presentanti al provvedimento, prima delle dichiarazioni di voto e della votazione finale sul testo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dl Bollette, la Camera conferma la fiducia al governo Articoli correlati Leggi anche: Dl bollette, passa la fiducia alla Camera: 5 miliardi a sostegno di famiglie e imprese Dl bollette, il governo pone la fiducia. FdI: "Serve pragmatismo"I tre deputati di Futuro nazionale Vannacci hanno fatto sapere che voteranno contro il provvedimento. Altri aggiornamenti su Dl Bollette la Camera conferma la... Temi più discussi: D.L. 21/2026 - Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia, per la competitività delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie; DL Bollette: Bene emendamento su impianti biogas e biomasse. Continueremo a sostenere le imprese anche dopo il 2030 - Comunicati; Dl bollette, il Governo chiede la fiducia alla Camera; Bollette, proroga al 2038 per le centrali a carbone. Stop al telemarketing per chiamate non richieste. Fiducia sul carbone al 2038. Dalla Camera ok al decreto Bollette, ma ora c’è la trattiva con l’UeCon 203 voti a favore, 117 contrari e 3 astenuti, la Camera ha appena approvato la conversione in legge (ddl n. 2809) del decreto Bollette (dl 21/2026), sul quale il Governo Meloni aveva chiesto il vo ... greenreport.it DL Bollette, la Camera conferma la Fiducia al governoLa Camera approva la fiducia sul dl Bollette con 203 voti favorevoli. Il provvedimento passa ora agli ordini del giorno e poi al Senato ... ilmetropolitano.it Ultim'ora - Via libera dalla Camera al decreto bollette. Vediamo nel dettaglio tutte le novità: https://fanpa.ge/zLyDl - facebook.com facebook Bollette, geopolitica e rinnovabili: così le aziende stanno ripensando l’energia x.com