Il governo ha messo la fiducia sul dl Ucraina alla Camera. La decisione era prevista da tempo e oggi si è concretizzata. I deputati voteranno presto, e il risultato potrà influenzare l’iter del provvedimento. La maggioranza si prepara a sostenere il testo, mentre le opposizioni promettono battaglia. La seduta è fissata per i prossimi giorni, e l’esito si attende con attenzione.

La decisione era nell'aria e alla fine è arrivata. Il governo ha posto la questione di fiducia sul dl Ucraina alla Camera. Ad annunciarlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Che ha spiegato: "Porre la fiducia non è un modo di scappare dagli emendamenti ma un atto più forte, che rende chiarezza perché obbliga tutti i rappresentanti della maggioranza a dire se su un tema così rilevante continuano ad appoggiare il governo". Dopo gli interventi delle opposizioni che hanno chiesto un chiarimento sulla linea della maggioranza dopo la formazione del gruppo dei 'vannacciani' che hanno annunciato il voto contrario al decreto, a detta del titolare della difesa, la fiducia "non è un modo di scappare da una crisi interna ma semmai di evidenziarla ancora di più". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dl Ucraina: il governo pone la fiducia alla Camera. Quando si vota

Approfondimenti su Dl Ucraina Camera

Il governo Meloni ha messo la fiducia sul decreto Ucraina, rischiando di dividere ulteriormente la maggioranza.

Il governo Meloni ha messo la fiducia sulla legge che riguarda l’Ucraina, scatenando forti dissensi all’interno della maggioranza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Dl Ucraina Camera

Argomenti discussi: Decreto Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. Sfida di Vannacci alla Lega; Il governo porrà la fiducia sul decreto Ucraina; Dl Ucraina: i vannacciani sfidano Lega sullo stop alle armi, governo pronto alla fiducia; Dl Ucraina: il governo pone la fiducia alla Camera.

Dl Ucraina: il governo pone la fiducia alla Camera. Quando si votaLa decisione era nell'aria e alla fine è arrivata. Il governo ha posto la questione di fiducia sul dl Ucraina alla Camera. Ad annunciarlo ... iltempo.it

Dl Ucraina, il governo pone la fiducia alla Camera. I vannacciani: Salvini schiacciato dalle sue contraddizioni. E Crosetto risponde a tonoIl Governo, con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha posto la questione di fiducia, sul decreto legge contenente disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, ... affaritaliani.it

#Tg2000 - #Decreto #Ucraina, il governo pone la #fiducia. La sfida di #Vannacci #10febbraio #Tv2000 #Kiev #Russia #Mosca #Governo #Meloni #Tajani #Lega - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Decreto #Ucraina, il governo pone la #fiducia. La sfida di #Vannacci #10febbraio #Tv2000 #Kiev #Russia #Mosca #Governo #Meloni #Tajani #Lega @tg2000it x.com