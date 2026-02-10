Dl Ucrainail governo pone la fiducia

Questa mattina il governo ha chiesto la fiducia sul disegno di legge che riguarda l’Ucraina. Il ministro della Difesa Crosetto ha spiegato che si tratta di un provvedimento urgente, che proroga l’autorizzazione a fornire mezzi e materiali militari all’Ucraina. La questione ora passa al Parlamento, dove si attende il voto di fiducia.

14.55 Il governo, tramite il ministro della Difesa Crosetto, ha posto la questione di fiducia sul Dl Ucraina, ovvero sul Ddl di conversione del Dl recante disposizioni urgenti per la proroga dell' autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari a favore delle autorità dell'Ucraina. Crosetto in Aula ha detto: "Non considero il porre la fiducia come un modo per scappare dalla discussione degli emendamenti". "Non è un modo di scappare da una crisi interna ma semmai di evidenziarla ancora di più".

