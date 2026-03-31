Dl bollette arriva l’ok della Camera | tutte le misure per abbassare le tariffe

La Camera dei Deputati ha approvato il decreto legge sulle bollette con 157 voti favorevoli e 93 contrari. Ora il testo passa all’esame del Senato, dove dovrà essere discusso e votato prima di diventare legge. Il provvedimento contiene misure mirate a ridurre le tariffe energetiche e a contenere i costi per le famiglie.

L’Aula della Camera ha approvato con 157 voti a favore e 93 contro il dl bollette, che ora passa al Senato. Per le opposizioni un provvedimento «debole, tardivo e insufficiente», come ha spiegato il deputato dem Vinicio Peluffo. La maggioranza invece lo supporta, ben consapevole però dei limiti. «Non è un provvedimento tampone – dichiara il deputato FdI di Gianluca Caramanna – è la dimostrazione che esiste un governo capace di ascoltare famiglie in difficoltà e pmi». Dl Bollette tutte le misure. Stanziati 5 miliardi di euro per ridurre le tariffe, con 115 euro per chi ha Isee fino a 10mila euro, e per le imprese. Allungata la vita di 13 anni alle centrali a carbone, la fonte fossile più inquinante. 🔗 Leggi su Open.online

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