Taglio alle accise per 20 giorni e lotta a speculazioni | tutte le misure del dl carburanti

Il governo ha deciso di sospendere le accise sul carburante per 20 giorni e ha introdotto misure specifiche per combattere le speculazioni nel settore. Tra le iniziative, ci sono aiuti destinati all’autotrasporto per contenere gli aumenti dei prezzi del greggio. Queste decisioni sono state annunciate in un decreto che mira a intervenire direttamente sui costi dei carburanti e sulla stabilità del mercato.

La lotta alle speculazioni, gli aiuti all'autotrasporto per evitare che le fiammate del greggio arrivino fino agli scaffali dei supermercati e il sostegno alle famiglie piu bisognose: in una bozza di decreto di soli tre articoli si interviene sulle direttrici chiave per contenere gli aumenti dei prezzi dei carburanti a causa della guerra contro l'Iran. Il decreto ha ricevuto l'ok del Cdm. Le coperture non sono indicate nella bozza. Contro il caro-carburanti taglio accise per 20 giorni. Un taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni. È questa, a quanto si apprende da fonti di governo, la principale misura approvata in cdm contro il caro-benzina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Taglio alle accise per 20 giorni e lotta a speculazioni: tutte le misure del dl carburanti Articoli correlati Taglio alle accise per 20 giorni, lotta a speculazioni, social card: tutte le misure del dl carburantiLa lotta alle speculazioni, gli aiuti all'autotrasporto per evitare che le fiammate del greggio arrivino fino agli scaffali dei supermercati e il... Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Social card rafforzata e stretta sulla speculazione: le misure del governoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata... Una raccolta di contenuti su Taglio alle accise per 20 giorni e... Temi più discussi: Accise carburanti, verso bonus famiglie-imprese. Per lo Stato extragettito da 9,5 milioni al giorno; Meloni apre alle accise mobili, 'combattiamo la speculazione'; Iran, Meloni in Aula. Il governo prende tempo: niente taglio alle accise; Governo: in arrivo il taglio delle accise per benzina e diesel. Taglio alle accise per 20 giorni, lotta a speculazioni, social card: tutte le misure del dl carburantiVia libera del Consiglio dei ministri al decreto contro il caro-carburanti: taglio delle accise per 20 giorni per calmierare i prezzi alla pompa, mentre arrivano anche aiuti all’autotrasporto e un raf ... msn.com Il Cdm approva il decreto carburanti. Taglio alle accise di 25 centesimi al litro per 20 giorniIl Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento per attutire gli effetti dell’impennata dei prezzi alla pompa dovuti alla guerra nel Golfo ... msn.com Contro il caro-carburanti taglio accise per 20 giorni. La misura approvata in Consiglio dei ministri assorbe il rafforzamento della social card. Aiuti ad autotrasporto e pesca. #ANSA x.com Carburanti, Salvini: “in Cdm taglio delle accise per centinaia di milioni” facebook