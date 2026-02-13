Decreto bollette sconti per elettricità e gas | bonus da 90 euro alle famiglie e agevolazioni per le imprese Tutte le nuove misure

Il governo ha annunciato che nel 2026 saranno destinati oltre 315 milioni di euro per il bonus sociale sull’elettricità, un intervento deciso per alleviare le spese delle famiglie alle prese con i rincari energetici.

Decreto bollette, previsti per il 2026 oltre 315 milioni di euro per il riconoscimento del bonus sociale per le famiglie per l'elettricità. Lo prevede la bozza del decreto legge che dovrebbe andare la prossima settimana in cdm con le “misure urgenti di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas e di riduzione delle bollette elettriche in favore di famiglie e imprese”. In particolare, per quanto riguarda l'energia elettrica l'Arera emanerà una delibera per la spesa di 315 milioni che servono per il riconoscimento di un contributo straordinario di 90 euro sulla materia prima energia per i titolari di bonus sociale. 🔗 Leggi su Leggo.it

Il governo ha approvato un nuovo decreto che introduce un bonus di 90 euro per le famiglie e mette a disposizione 3 miliardi di euro per abbassare le spese di famiglie e imprese.

Il governo ha approvato il nuovo decreto bollette che entrerà in vigore nel 2026.

