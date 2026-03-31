divisione 2 maschile la pallacanestro grosseto mostra classe e grinta

La Pallacanestro Grosseto ha vinto in casa contro il Livorno Basket con il punteggio di 72-67, nel campionato di Divisione 2 maschile. La partita si è disputata presso il loro impianto e ha visto i giocatori di coach Covili mantenere il vantaggio fino alla fine, con un confronto molto equilibrato.

Vittoria casalinga per la Pallacanestro Grosseto nel campionato di Divisione 2. I ragazzi di coach Covili continuano a cullare sogni playoff battendo in casa il Livorno Basket 72-67 in una partita molto tirata. L’incontro è iniziato subito su ritmi altissimi, con i padroni di casa a fare la partita. La Pallacanestro Grosseto ha saputo fronteggiare i labronici con splendide transizioni andando a chiudere il primo periodo per 26-21. Nel secondo quarto gli amaranto sono stati bravi ad alzare l’intensità recuperando il divario e finendo per 40-41. Dopo l’intervallo lungo i labronici allungano il gap andando fino a più 10 ma l’instancabile Franzese con 24 punti e Lettieri, nonostante le condizioni fisiche precarie, non hanno mai calato d’intensità trascinando tutta la squadra e andando a staccare il referto rosa per 72-67. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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