A Stia nasce il Vintage Volley | passione e grinta over 40 in Terza Divisione

A Stia, la squadra Vintage Volley si è formata perché quattordici donne over 40 vogliono dimostrare che la passione sportiva non ha età. La squadra, nata all’interno del circolo Arno Polis, si allena ogni settimana nel campo locale e partecipa alla Terza Divisione, portando energia e entusiasmo sul campo.

Chi ha detto che a cinquant’anni bisogna smettere di inseguire sogni e passioni? A Stia, in casa Arno Polis, quattordici donne hanno deciso di dimostrare il contrario fondando la squadra “Vintage Volley”, un progetto sportivo che unisce ironia, amicizia e sana competitività. Le “ragazze” del Vintage – età media 40 anni, quasi tutte dell’Alto Casentino – sono mamme, lavoratrici, professioniste, ma anche atlete impegnate nel campionato di Terza Divisione. Infermiere, forestali, imprenditrici e operaie che, una volta entrate in palestra, diventano semplicemente compagne di squadra, accomunate dall’amore per la pallavolo. 🔗 Leggi su Lortica.it

