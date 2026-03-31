Divieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie

La Regione ha emesso una nuova disposizione che vieta l'esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie. L'ordinanza è stata decisa su proposta dell'assessora regionale alla Tutela degli Animali e comunicata alle ASL locali tramite una nota ufficiale della Direzione Generale Sanità. La misura riguarda le modalità di esposizione degli animali nei negozi alimentari.

Su impulso dell’assessora regionale alla Tutela degli Animali, Fiorella Zabatta, la Direzione Generale Sanità di Palazzo Santa Lucia ha inviato una nota alle ASL della Campania. In previsione delle festività pasquali, sono stati attivati controlli serrati su tutto il territorio regionale per garantire il rispetto delle norme riguardanti l’esposizione dei prodotti di origine animale nelle macellerie. L’assessora ha sottolineato come, "proprio in occasione del periodo pasquale, sia prassi diffusa l’esposizione di agnelli, capretti e altri animali all’esterno delle macellerie, spesso in condizioni non conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Divieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie Articoli correlati Festività pasquali, divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerateTempo di lettura: 2 minuti Divieto di esposizione incontrollata di capretti e altri animali nelle vetrine delle macellerie. Leggi anche: Festività pasquali, la Regione Campania impone il divieto di esposizione dei capretti in vetrine non refrigerate