Distrutta in Iran una delle più grandi aziende farmaceutiche

In Iran, una delle principali aziende farmaceutiche, specializzata in anestetici e farmaci antitumorali, è stata danneggiata da attacchi coordinati da Stati Uniti e Israele. L'incidente ha coinvolto più operazioni contemporanee che hanno causato danni significativi all'impianto. La struttura, che produce farmaci vitali, è stata gravemente colpita, portando alla sospensione temporanea di alcune attività produttive.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Una delle più grandi aziende farmaceutiche iraniane, produttrice di anestetici e farmaci antitumorali, è stata colpita in attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele. Lo ha riferito il governo iraniano su 'X'. "Durante gli attacchi statunitensi e del regime sionista contro centri civili, nella mattinata di martedì una delle più grandi aziende produttrici di farmaci antitumorali, anestetici e specializzati è stata danneggiata e la linea di produzione farmaceutica è stata interrotta", ha dichiarato il governo in un post. L'azienda farmaceutica è di proprietà della Social Security Investment Company, una holding statale che gestisce i fondi pensione. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Distrutta in Iran una delle più grandi aziende farmaceutiche Articoli correlati Leggi anche: Jeff Buckley, una delle più grandi occasioni mancate del rock Android backup: google risolve una delle più grandi lacune da tempoQuesto aggiornamento di Android introduce una funzione di backup locale per la cartella Download, offrendo una protezione automatica a documenti... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Oltre 2000 i morti iraniani dall'inizio della guerra. A Islamabad, ipotesi Hormuz come Suez.; Iran, in 14 giorni di guerra più inquinamento da carbonio dell’Islanda in un anno; Iran, Croce Rossa denuncia attacchi inaccettabili a infrastrutture; Iran, l’Università di scienza e tecnologia distrutta da un raid israeliano. Iran, l’università di scienza e tecnologia distrutta da un raid israelianoLe tensioni tra Iran e Israele si intensificano dopo una serie di attacchi aerei ... msn.com Una famiglia distrutta - facebook.com facebook Fiamme nella notte a Cabras: distrutta un’Opel Corsa x.com