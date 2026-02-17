Android backup | google risolve una delle più grandi lacune da tempo

Google ha risolto un problema da tempo con Android: ora è possibile eseguire backup automatici dei file nella cartella Download. L’aggiornamento permette di salvare in modo sicuro documenti come fatture, curriculum e PDF senza doverli copiare manualmente. Questa novità aiuta gli utenti a non perdere file importanti anche in caso di problemi con il telefono.

Questo aggiornamento di Android introduce una funzione di backup locale per la cartella Download, offrendo una protezione automatica a documenti comuni come PDF, fatture e curriculum. L’opzione rientra nell’aggiornamento di febbraio del Play System e si abilita attraverso le impostazioni di sistema. backup locale dei file download: cosa sapere. Per la prima volta, Android integra una protezione nativa per la cartella Download che salvaguarda documenti come PDF, fatture e CV.. L’aggiornamento di febbraio introduce un interruttore che esegue automaticamente il backup della cartella Download su Google Drive. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Android backup: google risolve una delle più grandi lacune da tempo Google risolve finalmente una lacuna nel backup android Google ha risolto un problema che impediva il backup automatico dei download sui dispositivi Android. Google risolve uno dei più grandi problemi del widget at a glance Google ha risolto uno dei problemi più grandi del suo widget at a glance sui dispositivi Pixel. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Google Nest, un caso di rapimento in USA riaccende il dibattito sulla privacy; Google risolve finalmente una lacuna nel backup android; Mikhail Shaidorov ottiene un enorme premio dopo aver stordito Illia Malinin; Se WhatsApp è In attesa del messaggio, come forzare lo sblocco immediato. Android, backup automatico dei Download su Google Drive in arrivo?Android potrebbe introdurre il backup automatico dei file nella cartella Download su Google Drive. La funzione è emersa nel codice delle Google Play services, ma non è ancora ufficiale né disponibile. msn.com Google rivede il backup di Android: tornano i dettagli rimossi in estateDopo alcuni mesi di sperimentazione, Google ha deciso di fare un passo indietro sul nuovo sistema di backup di Android, riportando una versione più completa e informativa della funzione. La decisione ... tecnoandroid.it Android, il backup su Google Drive diventa più potente con questa novità x.com Mi sto finalmente liberando di iphone e sto tornado in Android. Il passaggio automatico di APP non è andato bene, solo poche app il resto ho dovuto reinstallare una per una, ma cosa più grave il backup di Whatsapp non può essere fatto. Vi risulta che da IOs facebook