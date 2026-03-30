Il nuovo trailer della terza stagione di EUPHORIA dal 13 Aprile su Sky e HBO Max

È stato pubblicato il trailer della terza stagione di EUPHORIA, che sarà disponibile dal 13 aprile su Sky, NOW e HBO Max. La nuova stagione vede la presenza di Sharon Stone e Rosalía tra le novità nel cast. La serie, creata, diretta e prodotta da Sam Levinson, è un prodotto di HBO con Zendaya, vincitrice di un premio Emmy®.

Dal 13 aprile su Sky, NOW, Hbo Max con Sharon Stone e Rosalía tra le novità. Rilasciato il nuovo trailer ufficiale della terza, attesissima stagione di EUPHORIA, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson, con la vincitrice dell’Emmy® Zendaya. La serie arriverà in contemporanea assoluta con gli US dal 13 aprile su Sky e in streaming su NOW la terza. Ancora realizzata in collaborazione con A24, la terza stagione della serie diventata. su Digital-News.it Dal 13 aprile su Sky, NOW, Hbo Max con Sharon Stone e Rosalía tra le novità.. Rilasciato il nuovo trailer ufficiale della terza, attesissima stagione di EUPHORIA, il cult HBO creato, diretto e prodotto da Sam Levinson, con la vincitrice dell’Emmy® Zendaya. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Il nuovo trailer della terza stagione di EUPHORIA, dal 13 Aprile su Sky e HBO Max Articoli correlati Quando esce la terza stagione di Euphoria su Sky e Hbo Max: la data svelata nel trailerIl ritorno di Rue Bennett ha finalmente una data: HBO ha rilasciato il primo trailer della terza stagione di Euphoria, svelando quando inizieranno i... Euphoria stagione 3 anche su Sky – Dal 13 aprile nuovi episodi in contemporanea USAdal 13 aprile con otto episodi settimanali in contemporanea USA, tra nuovi conflitti, fede e redenzione, in streaming anche su NOW. Contenuti utili per approfondire Il nuovo trailer della terza stagione... Temi più discussi: Tutte le nuove serie tv e i film in uscita su Prime Video ad aprile 2026; Pluto TV: tutte le novità di aprile 2026, tra film e nuovi canali; Film Netflix, le uscite di aprile 2026: dal nuovo reality con incontri di boxe tra VIP, a un'esilarante commedia canina; ‘Kokuho – Il maestro di kabuki’ dal 30 aprile al cinema dopo il Far East. Euphoria 3: Il nuovo trailer ufficiale della terza stagioneLa terza stagione di Euphoria arriverà il 13 aprile anche su Sky e in streaming su NOW: il nuovo trailer ufficiale svela nuove anticipazioni. comingsoon.it Euphoria 3: Rue viene interrogata nel nuovo trailer degli episodi ineditiIl 13 aprile arriveranno anche sugli schermi italiani le puntate inedite dello show cult targato HBO con protagonista Zendaya. movieplayer.it Dal 10 aprile l’Università porta la ricerca tra la gente con laboratori gratuiti e attività immersive. In parallelo tornano “Pianeta Vivente” e “Il Genio di Palermo” - facebook.com facebook Il 16 aprile il maestro del «turbo folk» in concerto dopo il successo del tour e il Premio Tenco alla carriera. x.com