A partire dall’8 aprile, Disney+ lancerà in esclusiva la serie “The Testaments”, segnando l’inizio di un mese dedicato alla narrazione originale e ai contenuti legati al mondo di Star Wars. La piattaforma proporrà anche una nuova serie dedicata a Darth Maul, ampliando così l’offerta di produzioni legate ai personaggi e alle storie dell’universo stellare.

L’aprile di Disney+ si apre sotto il segno della narrazione d’autore e del mito. L’appuntamento più atteso è senza dubbio quello dell’8 aprile, quando debutterà in esclusiva The Testaments. La serie, sequel della pluripremiata The Handmaid’s Tale, ci riporta a Gilead quindici anni dopo gli eventi narrati nella serie madre, seguendo le vite di tre donne le cui strade sono destinate a intrecciarsi in modo drammatico. Per l’occasione, la piattaforma renderà disponibili lo stesso giorno tutte le sei stagioni della serie originale, permettendo un recupero integrale della saga. Ma le novità non finiscono qui: per gli amanti della galassia lontana lontana, il 6 aprile scocca l’ora di Star Wars: Maul – Shadow Lord. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Disney+ ad aprile: scatta l’ora di “The Testaments” e della nuova serie su Darth Maul

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