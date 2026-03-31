Discoteca abusiva e pizzeria trasformata in sala da ballo multe e sequestri

Da palermotoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha effettuato controlli in locali che operavano senza autorizzazioni ufficiali, tra cui una discoteca senza specifica licenza e una pizzeria trasformata in sala da ballo. Durante le operazioni, sono state elevate multe e sono stati sequestrati diversi apparecchi e attrezzature irregolari. I controlli sono stati svolti con la collaborazione di vigili del fuoco e personale Siae, nell’ambito di un’azione contro il fenomeno del malamovida e dell'abusivismo commerciale.

Stretta della polizia contro malamovida e abusivismo commerciale tra viale Lazio e San Lorenzo. Controlli anche nel centro storico, scoperte irregolarità nei dehors Stretta della polizia contro malamovida e abusivismo commerciale. I servizi, coordinati dai poliziotti del commissariato San Lorenzo e dalla Divisione di polizia amministrativa e sociale della questura, con la collaborazione di vigili del fuoco e personale Siae, hanno evidenziato irregolarità in due esercizi pubblici. Il primo controllo, ad opera del commissariato San Lorenzo, è avvenuto all’interno di una pizzeria dove era stata organizzata una serata danzante non autorizzata. I... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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