Pavia chiuso per un mese il bar con la sala da ballo abusiva al piano interrato

La Questura di Pavia ha chiuso per un mese un bar che aveva una sala da ballo abusiva al piano interrato. Il provvedimento è stato firmato oggi dal questore, che ha deciso di sospendere la licenza per 30 giorni. La decisione arriva dopo controlli che hanno scoperto l’attività non autorizzata, creando preoccupazione tra i residenti. La polizia proseguirà con controlli per evitare ulteriori irregolarità.

Pavia, 27 gennaio 2026 - E' stato chiuso il bar con la sala abusiva al piano interrato. La Questura di Pavia ha reso noto oggi, martedì 27 gennaio, il provvedimento della sospensione della licenza, per 30 giorni, disposto dal questore. Operazione interforze a Pavia. Il locale è uno dei 9 esercizi pubblici che erano stati ispezionati nella serata e nottata tra venerdì e sabato scorso, in un'operazione interforze con impegnata la polizia di Stato, i carabinieri, la Guardia di finanza e le Locali di Pavia e anche di Milano (con unità cinofile). Controlli con più obiettivi, dal contrasto allo spaccio e all'uso di droghe e al porto di armi od oggetti atti ad offendere, ma anche alla sicurezza nei locali della movida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, chiuso per un mese il bar con la sala da ballo abusiva al piano interrato Approfondimenti su Pavia SalaDaBallo Pavia, sala da ballo abusiva nel piano interrato: nessuna uscita di sicurezza e una sola scala a chiocciola A Pavia, un locale abusivo al piano interrato ospitava una festa universitaria con musica ad alto volume. Le Constellation, cos’è e dov’è il locale della tragedia a Crans-Montana: il bar segreto, il piano interrato e la terrazza panoramica riscaldata Le Constellation a Crans-Montana è un locale che combina un bar segreto, un piano interrato e una terrazza panoramica riscaldata. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pavia SalaDaBallo Argomenti discussi: Viale Gorizia chiuso alle auto tre giorni per le potature; Ponte sul Po di Bressana Bottarone, due notti di stop al traffico; Stasera e domani (22 e 23 gennaio) alle 23 chiude il ponte di Bressana; UFFICIALE – Luca Ghiringhelli torna al Pavia, in attacco arriva Orlando. Ideabimbo Pavia DOMENICA CHIUSO PER TURNO DI RIPOSO SETTIMANALE Un piccolo stop per ricaricare le energie Ci rivediamo da lunedì con tante occasioni, articoli per l’infanzia e nuove sorprese per grandi e piccini Grazie per la compr - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.