A Pavia, un locale abusivo al piano interrato ospitava una festa universitaria con musica ad alto volume. La struttura presentava gravi carenze di sicurezza, tra cui assenza di uscite di emergenza e una sola scala a chiocciola inadeguata per l’evacuazione. Questa situazione evidenzia i rischi legati alla gestione di spazi non autorizzati, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza per prevenire incidenti.

Pavia, 24 gennaio 2026 - Il piano interrato del locale trasformato in una sala da ballo abusiva, con una festa universitaria in corso con musica ad alto volume, senza uscite di sicurezza e con un'unica scala a chiocciola del tutto inadeguata a garantire l'evacuazione in caso di emergenza. E' tra le "gravi criticità" riscontrate nell'ispezione amministrativa effettuata dalle forze dell'ordine all'interno di un locale a Pavia, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del centro storico pavese, con operazioni interforze volute dal prefetto Francesca De Carlini, condotte dalla polizia di Stato, dai carabinieri, dalla Guardia di finanza e con l'ausilio delle polizie locali di Pavia e di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, sala da ballo abusiva nel piano interrato: nessuna uscita di sicurezza e una sola scala a chiocciola

