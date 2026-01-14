I maxi lavori di bonifica a un' ex discarica alle porte di Milano

È stato effettuato un sopralluogo presso l'ex discarica Eca a Vimodrone, alle porte di Milano, per monitorare lo stato dei lavori di bonifica. Gli interventi, finalizzati a smaltire le contaminazioni e a restituire l'area alla comunità, continueranno fino alla fine del 2026. Presenti sul sito l’assessore regionale all’ambiente Giorgio Maione e il sindaco Dario Veneroni, che hanno verificato l’andamento delle operazioni in corso.

