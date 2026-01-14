I maxi lavori di bonifica a un' ex discarica alle porte di Milano
È stato effettuato un sopralluogo presso l'ex discarica Eca a Vimodrone, alle porte di Milano, per monitorare lo stato dei lavori di bonifica. Gli interventi, finalizzati a smaltire le contaminazioni e a restituire l'area alla comunità, continueranno fino alla fine del 2026. Presenti sul sito l’assessore regionale all’ambiente Giorgio Maione e il sindaco Dario Veneroni, che hanno verificato l’andamento delle operazioni in corso.
Sopralluogo per verificare l'andamento dei lavori di bonifica di Area Nove-Elfe-Ex discarica Eca a Vimodrone (hinterland est di Milano), che si concluderanno a fine 2026 Sul posto l'assessore regionale all'ambiente Giorgio Maione e il sindaco Dario Veneroni.Che cosa sono i “siti orfani”Si tratta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: "Ex Idac, discarica a cielo aperto. Soldi per la bonifica ma lavori mai effettuati"
Leggi anche: Discarica abusiva a Galazzano. Via agli interventi di bonifica
La necessità di nuove opere fa slittare la fine della prima parte dei lavori; Aurora, ex Officine Grandi Motori: riqualificazione a rilento per demolizioni e bonifiche.
Ex conceria, la maxi bonifica nel vivo: è scattata l’ora dell’indagine di mercato - FERMO Prima l’approvazione del progetto esecutivo di bonifica dell’area dell’ex Conceria, un progetto finanziato con fondi del Pnrr per investimenti dedicati alla rigenerazione urbana. corriereadriatico.it
Ex Conceria, maxi bonifica a Fermo: via il terreno contaminato. Approvato il progetto esecutivo da 1,8 milioni - Sono quelli che il Comune di Fermo ha ottenuto con riferimento, in particolare, alla Missione "Investimenti in progetti di ... corriereadriatico.it
Messina, operai al lavoro all’ex Sanderson: “Partiti i lavori di bonifica e messa in sicurezza” - L'Esa ha dato avvio alle procedure che porteranno, tra l'altro, alla rimozione dell'amianto ... msn.com
Ex inceneritore di via San Severo, partiti i lavori di bonifica. La sindaca di Foggia: “Zona tornerà attrattiva” VIDEO facebook
Lavori anti allagamenti: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso Melone - x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.