Bivio Brecciarola | iniziati i lavori per liberare gli abitanti dal traffico pesante verso la discarica

A Bivio Brecciarola sono iniziati i lavori per deviare il traffico pesante proveniente dalla discarica di contrada da Casoni. L’intervento mira a ridurre il passaggio di mezzi pesanti sulla frazione, migliorando la sicurezza e la qualità della vita degli abitanti. L’intervento rappresenta un passo importante per limitare i rischi e i disagi legati al traffico industriale, contribuendo a un ambiente più salubre e più sicuro per la comunità locale.

Con l'inizio del nuovo anno sono iniziati lavori che consentiranno di deviare il traffico pesante proveniente dalla discarica di contrada da Casoni su via Riccio e liberare definitivamente la frazione di Bivio Brecciarola dai pericoli e cattivi odori causati dai mezzi provenienti dal sito di.

