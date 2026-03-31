La nazionale italiana di calcio è stata eliminata dai Mondiali dopo aver perso 5-2 ai rigori contro la Bosnia. La partita si è conclusa con un risultato di parità nel tempo regolamentare, ma ai calci di rigore la squadra avversaria ha prevalso. Questa eliminazione rappresenta la terza consecutiva senza qualificazione per il torneo mondiale.

L’Italia fallisce ancora l’appuntamento con la qualificazione al Mondiale, per la terza edizione consecutiva. A Zenica, nella finale del playoff, gli azzurri cedono alla Bosnia-Erzegovina ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari. Una sconfitta pesante, che certifica un nuovo fallimento sportivo e lascia la Nazionale fuori dalla competizione più importante. Decisivo il dischetto, dove risultano fatali gli errori di Pio Esposito e Cristante, mentre la Bosnia si impone 5-2 e conquista il pass per il Mondiale. Nei 120 minuti, l’Italia era passata in vantaggio con Moise Kean al 15’, prima di subire il pareggio di Tabakovic all’80’, in una gara condizionata anche dall’espulsione di Bastoni al 41’. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Disastro Italia, la Bosnia vince 5-2 dopo i calci di rigore: Azzurri ancora fuori dai Mondiali

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