Libri presentato a Torre Annunziata Disabilità Controcorrente | quando l’inclusione diventa progetto concreto
A Torre Annunziata si è tenuta la presentazione del libro
Nel suggestivo scenario del Palazzo Criscuolo si è svolta la presentazione del libro Disabilità Controcorrente, dell’atleta e attivista Salvatore Cimmino, un’opera che va oltre il racconto personale per trasformarsi in una vera e propria testimonianza civile sul tema della disabilità e dei diritti. Ad aprire l’incontro il saluto istituzionale del sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, che ha sottolineato l’importanza di iniziative culturali capaci di accendere i riflettori su inclusione, accessibilità e dignità della persona, richiamando il ruolo delle amministrazioni locali nel tradurre questi valori in politiche concrete.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Torre Annunziata
Torre Annunziata, a Palazzo Criscuolo presentato il libro Disabilità Controcorrente di Salvatore Cimmino
Questa mattina a Palazzo Criscuolo a Torre Annunziata è stato presentato il libro
Torre Annunziata, presentato l’Eco-Calendario 2026
A Torre Annunziata è stato presentato l’Eco-Calendario 2026, realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Prima Vera.
Ultime notizie su Torre Annunziata
Argomenti discussi: Presentato il programma di Palazzo Ducale: tanti eventi e riapertura della Torre Grimaldina.
Fiato ai libri, un vento di libertà a Torre de’ RoveriSabato 18 ottobre va in scena James – Like a Hurrican, che intreccia il romanzo del Pulitzer Percival Everett con le musiche di Neil Young Un vento di libertà e ribellione soffierà sabato 18 ottobre a ... bergamonews.it
Fiato ai libri, a Torre de’ Roveri in scena James – Like a HurricaneTorre de’ Roveri. Sabato 18 ottobre 2025 alle 21 alla Meccanotecnica SpA a Torre de’ Roveri andrà in scena James – Like a Hurricane. Percival Everett incontra Neil Young La celebrazione della ... bergamonews.it
Provvedimento da parte della procura di Torre Annunziata nei confronti di un uomo #Pompei - facebook.com facebook
A Torre Annunziata marcia della pace diocesana promossa dall'Azione cattolica. Attese 1500 persone: adulti, giovani, ragazzi, famiglie. #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.