Assistenza e trasporto per studenti con disabilità | dalla Regione Campania un pacchetto da oltre 20 milioni di euro

La Regione Campania ha deciso di investire più di 20 milioni di euro per migliorare l’assistenza e il trasporto degli studenti con disabilità. La decisione nasce dalla crescente richiesta di supporto nelle scuole della regione, dove molti bambini e ragazzi trovano difficoltà a muoversi o partecipare alle lezioni. Con questa somma, si intendono potenziare i servizi di accompagnamento e garantire mezzi più sicuri e accessibili. La misura mira a facilitare la quotidianità degli studenti e a promuovere un’educazione più inclusiva. Le risorse saranno distribuite entro il prossimo anno scolastico.

La Giunta regionale della Campania ha stanziato oltre venti milioni di euro per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Questi fondi serviranno a potenziare l'assistenza all'autonomia, il trasporto per le scuole superiori e i progetti dedicati ad autismo e ipoacusia.