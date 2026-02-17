Ritorno alla Luna | NASA supera test chiave per SLS e nuove tute AxEMU Artemis II in vista del 2026

La NASA ha superato con successo un test fondamentale sulla capsula SLS e sulle nuove tute AxEMU, un passo importante verso il lancio di Artemis II previsto per il 2026. Durante la prova, sono stati verificati i sistemi di sicurezza e la resistenza delle tute in condizioni simulate di missione. Questa fase permette all'agenzia spaziale di avvicinarsi sempre di più al ritorno umano sulla Luna. La NASA punta ora a perfezionare tutte le componenti prima di partire.

Prossima fermata Luna: la NASA accelera con test decisivi e nuove tute spaziali. La corsa al ritorno sulla Luna entra nel vivo. La NASA ha superato test fondamentali per il razzo Space Launch System (SLS) e le tute spaziali di nuova generazione AxEMU, avvicinando la missione Artemis II, prevista non prima di marzo 2026, e l’atterraggio con equipaggio Artemis III entro la fine del 2028. Questi progressi, sostenuti da investimenti privati, ridefiniscono la collaborazione tra pubblico e privato nel settore spaziale. Il cuore della missione: il razzo SLS supera la prova di tenuta. Lo scorso 12 febbraio, lo stadio centrale del razzo SLS è stato sottoposto a un test cruciale per verificarne l’affidabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

La NASA ha deciso di riparare le tute spaziali di nuova generazione, perché hanno mostrato problemi durante le prove.

La NASA ha deciso di rinviare il lancio di Artemis II, previsto inizialmente per i prossimi mesi.

