Inter Simeone e Premier in agguato | il futuro di Dimarco è già deciso | CMIT

Il futuro di Federico Dimarco si definisce nel contesto delle strategie dell'Inter e delle voci legate alla Premier League. Il canterano, elemento centrale nello schieramento di Chivu, ha mostrato un miglioramento rispetto alla seconda parte dell'ultima stagione. In questo articolo, si analizzeranno le ultime novità sul suo ruolo e sulle possibili evoluzioni della sua carriera.

Il canterano è uno degli alfieri dello scacchiere di Chivu: tutte le novità sul futuro del laterale nerazzurro Incontenibile e rinato rispetto alla seconda parte della scorsa stagione. La cura Chivu ha rivitalizzato Federico Dimarco, al secondo centro consecutivo nel big match contro il Napoli dopo la fiammata decisiva qualche giorno prima nella trasferta di Parma. Federico Dimarco, classe ‘97 (Ansa) – Calciomercato.it Il laterale di Porta Romana è tornato a essere una pedina indispensabile per l’Inter. Un vero spauracchio per gli avversari (vero Di Lorenzo? ) e implacabile sottorete con il suo mancino telecomandato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

