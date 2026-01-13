Iscrizioni scolastiche in aiuto alle famiglie gli sportelli Digitale facile

Il Comune di Piacenza offre il servizio gratuito “Digitale Facile” per supportare le famiglie nelle iscrizioni scolastiche per l’anno 2026/2027 tramite la piattaforma “Unica”. Gli sportelli forniscono assistenza nella compilazione delle domande, facilitando l’accesso ai servizi digitali e garantendo un supporto chiaro e pratico alle famiglie durante questa fase. È un servizio pensato per semplificare il processo e favorire la partecipazione di tutti.

Iscrizioni scolastiche 2026/2027: aperto il portale ministeriale con nuove funzioni digitali per famiglie e studenti - Da oggi, martedì 13 gennaio, le famiglie possono iscrivere online i propri figli al primo e secondo ciclo di istruzione, ai percorsi IeFP e alle scuole paritarie aderenti. lavocedigenova.it

Iscrizioni scolastiche 2026/2027 al via: c’è tempo fino al 14 febbraio sulla piattaforma Unica, coinvolti oltre 1,3 milioni di studenti e famiglie - Le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027 sono aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026. orizzontescuola.it

APERTE LE ISCRIZIONI SCOLASTICHE 2026/2027! Scuola Primaria e Secondaria Periodo di iscrizione: dal 13 gennaio 2026 (dalle ore 8:00) al 14 febbraio 2026 (entro le ore 20:00) Modalità di iscrizione (SOLO online): tramite Piattaforma Uni - facebook.com facebook

Dal 13 gennaio si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27 alle prime classi di tutti i cicli d’istruzione: scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.