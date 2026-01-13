Iscrizioni scolastiche in aiuto alle famiglie gli sportelli Digitale facile

Il Comune di Piacenza offre il servizio gratuito “Digitale Facile” per supportare le famiglie nelle iscrizioni scolastiche per l’anno 2026/2027 tramite la piattaforma “Unica”. Gli sportelli forniscono assistenza nella compilazione delle domande, facilitando l’accesso ai servizi digitali e garantendo un supporto chiaro e pratico alle famiglie durante questa fase. È un servizio pensato per semplificare il processo e favorire la partecipazione di tutti.

Per supportare i cittadini nella compilazione delle domande di iscrizione alle scuole per l'anno scolastico 2026 2027 attraverso la piattaforma ministeriale "Unica" è disponibile il servizio gratuito degli sportelli "Digitale Facile" del Comune di Piacenza, dedicato all'assistenza

