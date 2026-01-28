Al mercato coperto il Punto digitale facile riferimento per oltre 1.500 cittadini

Al mercato coperto di Rimini, il Punto Digitale si conferma un punto di riferimento per oltre 1.500 cittadini. Chi ha bisogno di cambiare password allo Spid, accedere ai servizi online o pagare il bollo auto trova qui un aiuto pratico e immediato. Da quando è stato aperto, il servizio si è dimostrato molto utile per chi preferisce risolvere i problemi digitali di persona, senza dover navigare tra siti e istruzioni complicate.

Devi cambiare la password dello Spid, accedere ai servizi online, richiedere un cambio di residenza o pagare il bollo auto e non sai come farlo online? Sempre più riminesi trovano risposta a queste esigenze quotidiane al Punto Digitale Facile attivo al Mercato Coperto, che dalla sua apertura, a.

