Un software di intelligenza artificiale ha scoperto oltre 1.300 fenomeni cosmici insoliti analizzando le immagini di 35 anni di archivi del telescopio Hubble. La scoperta apre nuove strade per capire meglio l’universo e i suoi misteri nascosti.

Un software basato sull’intelligenza artificiale ha scovato più di 1.300 fenomeni cosmici insoliti rovistando negli archivi fotografici del telescopio spaziale Hubble. La parte più sorprendente? Oltre 800 di questi oggetti sono completamente sconosciuti alla comunità scientifica. La scoperta porta la firma di David O’Ryan e Pablo Gómez dell’Agenzia Spaziale Europea, che hanno pubblicato i risultati su Astronomy and Astrophysics. Il punto di partenza è semplice: Hubble ha accumulato 35 anni di osservazioni, creando una montagna di immagini dove potrebbero nascondersi tesori astronomici mai notati prima. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’intelligenza artificiale setaccia l’universo e scova 1.300 misteri cosmici nascosti nei 35 anni di archivi Hubble

Un nuovo strumento di intelligenza artificiale sviluppato dall’ESA ha analizzato in due giorni e mezzo quasi 100 milioni di immagini d’archivio di Hubble, identificando oltre 1300 anomalie cosmiche, molte delle quali mai documentate. Tutti i dettagli: - facebook.com facebook

Un folto gruppo di oggetti celesti insoliti emerge dalle profondità dell’archivio dati di Hubble Gli oggetti sono stati individuati grazie al supporto dell’Intelligenza Artificiale Scopri di più su Globalscience shorturl.at/FSlfj x.com