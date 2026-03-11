Caffè | 200 miliardi di fatturato e 25 milioni di agricoltori

Il mercato globale del caffè movimenta 200 miliardi di euro e coinvolge circa 25 milioni di agricoltori in tutto il mondo. Negli ultimi dieci anni, il consumo pro capite è cresciuto dell’1,2% ogni anno, contribuendo a mantenere attivi questi produttori e a sostenere l’intera filiera. I dati confermano una crescita stabile e una presenza diffusa su scala internazionale.

Il mercato globale del caffè registra una crescita costante del consumo pro capite pari all’1,2% annuo nell’ultimo decennio, sostenendo il sostentamento di circa 25 milioni di agricoltori. L’industria genera un fatturato complessivo superiore ai 200 miliardi di dollari, posizionandosi come uno dei settori più vitali per l’economia mondiale e le valute estere dei paesi a basso reddito. I dati forniti dalla FAO evidenziano che nel 2024 la produzione globale ha superato le 11 milioni di tonnellate, con scambi internazionali che hanno raggiunto circa 34 miliardi di dollari di valore. Mentre Brasile e Vietnam dominano le esportazioni, Unione Europea e Stati Uniti restano i principali importatori, creando una catena di valore complessa che tocca milioni di vite umane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

