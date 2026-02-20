Equilibrio tra mare costa ed entroterra | Torre Guaceto guida la rinaturalizzazione del litorale

Torre Guaceto, nel territorio di Carovigno, si impegna a ripristinare l’equilibrio tra mare, costa e entroterra. La zona, nota per le sue spiagge e riserve naturali, diventa un esempio di rinaturalizzazione, con interventi concreti come la rimozione di strutture abusive e la piantumazione di vegetazione autoctona. Questa scelta mira a rafforzare l’ecosistema locale e a rendere il paesaggio più naturale. La regione punta a proteggere le sue coste, promuovendo un modello sostenibile di sviluppo che coinvolge anche le comunità locali.

La Regione stanzia 5 milioni per cinque progetti di riqualificazione ecologica. A Carovigno interventi nelle località di Mezza Luna, Santa Sabina e Pantanagianni CAROVIGNO - La Puglia volta definitivamente pagina nella gestione delle sue coste, abbandonando il modello di sviluppo caratterizzato da cementificazione selvaggia per abbracciare una strategia di rinaturalizzazione, che coinvolge anche Torre Guaceto e il territorio di Carovigno. La Regione ha infatti finanziato cinque progetti strategici per un valore complessivo di 5 milioni di euro, nell'ambito del Pr Fesr-Fse+ 2021-2027, con l'obiettivo di restituire valore ambientale e paesaggistico alle zone costiere più delicate e rappresentative del territorio pugliese.