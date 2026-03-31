Dialogo e inclusione | la scuola di Avellino racconta il rispetto

Arcigay e Agedo tra i banchi: una madre racconta sua figlia, gli studenti ascoltano. Ad Avellino l'educazione al rispetto passa dalla vita vera Avellino, 31 marzo 2025 – Stamattina all'Istituto Alberghiero "Mario Rossi Doria" di Avellino sono entrati in classe Arcigay Apple Pie e Agedo. Niente cattedra, niente slide. Carmela Smaldone, presidentessa di Agedo, ha parlato di sua figlia. Lesbica. E di come ci si vive accanto, giorno per giorno. Non è stato un convegno. È stato qualcosa di più scomodo e più utile: un pezzo di vita portato in un'aula scolastica della Campania, dentro un progetto che prova a costruire cultura del dialogo nelle scuole del territorio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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