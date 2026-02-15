Il viaggio di Delpini nell’hinterland sud | La nostra missione | dialogo e inclusione

L’arcivescovo Mario Delpini ha deciso di visitare l’hinterland sud di Milano per rafforzare i legami con le comunità locali, dopo che alcune zone hanno segnalato difficoltà sociali e disagio. Durante il suo percorso, si è fermato in diverse parrocchie, ascoltando direttamente le persone e raccogliendo le loro storie. La sua visita mira a promuovere un senso di unità e di sostegno tra i residenti, in un momento in cui le sfide sociali sono cresciute.

Continuano gli appuntamenti dell' arcivescovo Mario Delpini sul territorio del sud Milano, per la consueta visita pastorale. Il monsignore non si è limitato a celebrare diverse messe nelle chiese cittadine, ma ha voluto incontrare associazioni, volontari e amministratori locali per "condividere riflessioni. Non ho tutte le risposte alle vostre domande – si è rivolto ai sindaci ieri mattina in Villa Marazzi, a Cesano Boscone, durante l'incontro dedicato proprio agli amministratori locali – ma voglio dirvi di cercare soluzioni condivise attraverso il dialogo tra maggioranze e opposizioni, evitando gli scontri, a favore della collaborazione e della partecipazione".