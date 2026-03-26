Questa mattina ad Avellino si è svolto un incontro rivolto agli studenti, incentrato sui temi del rispetto e della legalità. L’evento ha coinvolto giovani delle scuole locali, affrontando aspetti legati alla crescita personale e alle sfide di vivere in un contesto in cui gli esempi positivi non sono sempre evidenti. La discussione ha fatto parte di un progetto chiamato “Pillole di Rispetto”.

Parole, storie ed esempi: come adulti e ragazzi si sono confrontati su legalità e rispetto nell’IC San Tommaso - F. Tedesco Ad Avellino, stamattina, si è parlato di rispetto. Di legalità. Di come si cresce, e di quanto sia difficile farlo in un tempo che non sempre offre esempi chiari. L'occasione è stato un evento — “Pillole di Rispetto: frammenti di legalità” — ospitato dall'Istituto Comprensivo San Tommaso - F. Tedesco, nell'ambito del progetto 80 passi in rete. Una mattina di incontro tra studenti, insegnanti, rappresentanti delle forze dell'ordine, uomini di chiesa e giornalisti. Aldo Balestra, redattore capo de Il Mattino, ha presentato il suo libro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Scuola, incontro e legalità: la lezione di “Pillole di Rispetto” agli studenti di Avellino

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