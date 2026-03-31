Devo fermare i concerti L’annuncio di Caparezza sorprende il pubblico | Controllo medico immediato

Il cantante italiano ha annunciato di dover interrompere i concerti in programma a Modena e Catanzaro, spiegando di aver bisogno di un controllo medico immediato. L’annuncio ha suscitato sorpresa tra i fan, che attendevano gli spettacoli previsti. L’artista ha comunicato che, a causa di motivi di salute, ha deciso di fermarsi temporaneamente. La decisione è stata comunicata tramite i canali ufficiali dell’artista.

Imprevisto stop per il cantante italiano, che ha dovuto annullare gli appuntamenti previsti a Modena e Catanzaro. Il pugliese non ha potuto prendere parte alla presentazione del suo nuovo progetto editoriale a causa di un problema di salute sopraggiunto all’improvviso, che lo ha costretto a fermarsi e a sottoporsi ad accertamenti medici urgenti. A comunicare la notizia è stato lo stesso artista attraverso i social, con un messaggio rivolto direttamente ai fan: “Mi dispiace amici, ma ieri sera ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati”, parole che hanno immediatamente generato preoccupazione tra i suoi sostenitori, senza però entrare nei dettagli delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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