Devo chiudere tutto scusate Eleonora Daniele l’annuncio in diretta | fermo il programma e salute del pubblico

Durante la trasmissione di questa mattina, Eleonora Daniele ha annunciato in diretta di dover interrompere il programma “Storie Italiane” e di doverlo chiudere con circa un’ora di anticipo rispetto al solito. La conduttrice ha spiegato che la decisione è legata a questioni di salute e ha chiesto scusa per l’interruzione improvvisa. La trasmissione è stata quindi sospesa prima del previsto.

Modifica improvvisa nel palinsesto mattutino di Rai 1: la puntata di Storie Italiane, condotta da Eleonora Daniele, si è conclusa con circa un’ora di anticipo rispetto all’orario abituale. La variazione ha sorpreso il pubblico che segue quotidianamente la trasmissione.Durante la diretta, la conduttrice ha interrotto la scaletta ordinaria per comunicare la chiusura anticipata e anticipare il passaggio di linea al notiziario. In chiusura ha dichiarato: “ Noi siamo in chiusura, ci vediamo domani alla stessa ora “. Subito dopo ha aggiunto: “ Lasciamo la linea al Tg1 “. Il cambio di programmazione è avvenuto in modo rapido durante la trasmissione mattutina. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Devo chiudere tutto, scusate.” Eleonora Daniele, l’annuncio in diretta: fermo il programma e salute del pubblico Articoli correlati Addio a Maria Rita Parsi, l’annuncio di Eleonora Daniele in diretta sconvolge il pubblicoLutto nel mondo della psicologia e della televisione: Maria Rita Parsi è morta il 2 febbraio 2026 all’età di 78 anni. Eleonora Daniele, lutto a Natale: l’annuncio in diretta spezza il cuorePer Eleonora Daniele questo sarà un Natale diverso, carico di luci sullo schermo ma di un grande vuoto nel privato.