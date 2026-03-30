Caparezza annulla i concerti | Ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati
Il rapper italiano ha annunciato l’annullamento di alcuni concerti in programma, spiegando di aver avuto un problema che richiede controlli immediati. La notizia ha generato sorpresa tra i seguaci e ha interrotto temporaneamente le date previste del suo tour. La comunicazione è stata diffusa tramite i canali ufficiali dell’artista, senza ulteriori dettagli sul problema di salute o sui tempi di recupero.
Un silenzio improvviso ha colpito la scena culturale emiliana, lasciando i fan in uno stato di profonda apprensione. L’atteso appuntamento di Modena per la presentazione di «Orbit Orbit», il visionario graphic novel dedicato a Caparezza, è stato rinviato a causa di un improvviso stop forzato dell’artista pugliese. Il rapper e autore, che avrebbe dovuto incontrare il suo pubblico il 30 marzo presso l’Arena Spazio Culturale, è stato colpito da un malore improvviso che ha reso necessari accertamenti medici urgenti. Gli organizzatori della rassegna «Incontri d’Autore» hanno gelato le aspettative dei presenti spiegando che l’evento è posticipato a data da destinarsi, rassicurando però che i biglietti già acquistati resteranno validi per la prossima sessione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Articoli correlati
“Ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati”: Caparezza rinvia (a data da destinarsi) i concerti di Modena e CatanzaroCaparezza si è dovuto fermare per motivi di salute durante il suo tour e lo ha annunciato con una story su Instagram.
“Ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati”: Caparezza rinvia (a data da destinarsi) gli incontri con i fan di Modena e CatanzaroCaparezza si è dovuto fermare per motivi di salute durante il suo tour e lo ha annunciato con una story su Instagram.