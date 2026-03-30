Il rapper italiano ha annunciato l’annullamento di alcuni concerti in programma, spiegando di aver avuto un problema che richiede controlli immediati. La notizia ha generato sorpresa tra i seguaci e ha interrotto temporaneamente le date previste del suo tour. La comunicazione è stata diffusa tramite i canali ufficiali dell’artista, senza ulteriori dettagli sul problema di salute o sui tempi di recupero.

Un silenzio improvviso ha colpito la scena culturale emiliana, lasciando i fan in uno stato di profonda apprensione. L’atteso appuntamento di Modena per la presentazione di «Orbit Orbit», il visionario graphic novel dedicato a Caparezza, è stato rinviato a causa di un improvviso stop forzato dell’artista pugliese. Il rapper e autore, che avrebbe dovuto incontrare il suo pubblico il 30 marzo presso l’Arena Spazio Culturale, è stato colpito da un malore improvviso che ha reso necessari accertamenti medici urgenti. Gli organizzatori della rassegna «Incontri d’Autore» hanno gelato le aspettative dei presenti spiegando che l’evento è posticipato a data da destinarsi, rassicurando però che i biglietti già acquistati resteranno validi per la prossima sessione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caparezza annulla i concerti: “Ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati”

Articoli correlati

“Ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati”: Caparezza rinvia (a data da destinarsi) i concerti di Modena e CatanzaroCaparezza si è dovuto fermare per motivi di salute durante il suo tour e lo ha annunciato con una story su Instagram.

“Ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati”: Caparezza rinvia (a data da destinarsi) gli incontri con i fan di Modena e CatanzaroCaparezza si è dovuto fermare per motivi di salute durante il suo tour e lo ha annunciato con una story su Instagram.

Caparezza non ha mai abbandonato le origini #caparezza #rapitaliano