Assegno unico figli a carico 2026 | nessuna nuova domanda ma attenzione all’ISEE Circolare INPS

Per il 2026, le famiglie con domanda già accolta non devono rifare tutto. L’INPS chiarisce che non serve inviare una nuova richiesta, ma bisogna fare attenzione all’ISEE aggiornato.

Per il 2026 non è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale (AUU) per i nuclei familiari che hanno già una pratica in stato “accolta”. Lo chiarisce l’INPS con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026. L’Istituto conferma che l’erogazione dell’assegno avverrà d’ufficio e in continuità, senza alcun adempimento da parte dei beneficiari, salvo i casi in cui la domanda precedente risulti decaduta, revocata o respinta. Con la stessa circolare, l’INPS comunica inoltre che gli importi e le soglie ISEE dell’AUU sono stati rivalutati dell’1,4%, in applicazione dell’indice di inflazione ISTAT.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Assegno Unico 2026

L’Inps ha comunicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico nel 2026.

L’Inps comunicherà entro gennaio 2024 i nuovi valori dell’Isee 2026, aggiornati secondo le recenti modifiche della Legge di Bilancio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

COME RINNOVARE O FARE DOMANDA PER ASSEGNO UNICO 2026 sul sito ufficiale INPS - tutorial

Ultime notizie su Assegno Unico 2026

Argomenti discussi: Assegno unico universale: quando arriva e tutte le novità del 2026; Assegno unico 2023: novità e aumenti; CIRCOLARE INPS ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER FIGLIA CARICO 2026 -; Assegno Unico, Ecco gli importi per il 2026.

Assegno unico universale, 30 milioni alle famiglie: coinvolti 115mila nuclei e 181mila figli a carico dei genitoriNei primi undici mesi del 2025 l'Inps ha erogato in Friuli Venezia Giulia oltre 30 milioni di euro di Assegno unico universale (Auu), raggiungendo 115.213 nuclei familiari e 181.560 figli. ilgazzettino.it

Tabella Assegno unico 2026, ecco i nuovi importi con aumenti e arretratiLa quota base, che nel 2025 oscillava tra 201 euro e circa 59 euro, aumenta leggermente: da gennaio 2026 l’importo massimo sale a 203,8 euro, mentre quello minimo scende a 58,3 euro per chi supera la ... money.it

INPS ha rilasciato la nuova tabella dell'assegno unico con gli importi aggiornati al 2026. L'assegno varia in base all'ISEE e va da un massimo di 203,80€ a un minimo di 53,80€. Sono inoltre previste diverse maggiorazioni a seconda dei casi. Con ISEE - facebook.com facebook

L'assegno unico universale subisce un incremento dell'1,4% a partire da febbraio 2026. L'Inps ha pubblicato ufficialmente i nuovi importi rivalutati secondo l'adeguamento annuale al costo della vita. x.com