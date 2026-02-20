Un nuovo defibrillatore al servizio del quartiere Giotto

Arezzo, 20 febbraio 2026 – . Il dispositivo, donato dall'associazione PB73, è stato installato nel porticato coperto in via Tiziano in una zona densamente abitata e ricca di uffici, locali e attività commerciali, con la volontà di porre questo strumento salvavita a disposizione di cittadini e lavoratori per intervenire con tempismo e con efficienza in caso di situazioni di infarto o arresto cardiaco. La scelta è stata di collocare il defibrillatore all'esterno del bar L'Isola dei Golosi in una posizione strategica e ben visibile, permettendone così l'utilizzo sette giorni su sette per ventiquattro ore su ventiquattro.