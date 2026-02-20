Un nuovo defibrillatore al servizio del quartiere Giotto

Il quartiere Giotto di Arezzo si dota di un nuovo defibrillatore dopo la donazione dell’associazione PB73. Il dispositivo è stato installato nel porticato di via Tiziano, in una zona molto frequentata da residenti e commercianti. La scelta di questa posizione mira a garantire un pronto intervento, considerando l’alto numero di uffici e attività commerciali presenti. Con questo nuovo strumento, cittadini e lavoratori potranno intervenire tempestivamente in caso di emergenza cardiaca. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza nel quartiere ogni giorno.

Arezzo, 20 febbraio 2026 –  . Il dispositivo, donato dall’associazione PB73, è stato installato nel porticato coperto in via Tiziano in una zona densamente abitata e ricca di uffici, locali e attività commerciali, con la volontà di porre questo strumento salvavita a disposizione di cittadini e lavoratori per intervenire con tempismo e con efficienza in caso di situazioni di infarto o arresto cardiaco. La scelta è stata di collocare il defibrillatore all’esterno del bar L’Isola dei Golosi in una posizione strategica e ben visibile, permettendone così l’utilizzo sette giorni su sette per ventiquattro ore su ventiquattro.🔗 Leggi su Lanazione.it

Donato defibrillatore in via Tiziano

