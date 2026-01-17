roma quartiere cornelia assediato dai maranza

Nel quartiere Cornelia di Roma si riscontrano presenze di gruppi di giovani provenienti da diverse nazionalità, tra cui tunisini, marocchini ed egiziani. Questi gruppi hanno stabilito una loro presenza in aree pubbliche, creando un ambiente che, in alcuni casi, genera preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla vivibilità del quartiere. È importante monitorare la situazione per favorire un contesto più tranquillo e rispettoso per tutti i cittadini.

È finita sul tavolo del prefetto l’inchiesta di RomaToday sul gruppo di “maranza” che hanno preso d’assedio il quartiere di Cornelia. Negli stessi giorni alcuni residenti sono scesi in piazza per chiedere maggiore sicurezza. Un allarme che è stato discusso in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ieri il blitz dei carabinieri che hanno cinto d’assedio l’area del municipio Aurelio dove da troppo tempo secondo i residenti un gruppo di cosiddetti ‘maranza’ (composto da tunisini, marocchini ed egiziani) hanno instaurato la loro base a cielo aperto. Sono stati i carabinieri della stazione di Roma Madonna del Riposo e della compagnia di Roma San Pietro, con il supporto dei militari della 3ª sezione motociclisti, a svolgere un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Aurelio, con particolare attenzione all’area di Cornelia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Blitz a Cornelia: 4 arresti e 185 persone identificate - Servizio straordinario dei Carabinieri nel quartiere Aurelio: controlli su veicoli e persone, cinque denunciati ... rainews.it