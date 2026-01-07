Hotel alle Ville Ponti dialogo aperto | Serve una volontà politica certa

Presso Palazzo Estense si è svolto un tavolo di discussione tra amministrazione, settore economico e associazioni, focalizzato sul futuro del colle di Biumo. Nell’ambito del procedimento di Valutazione ambientale strategica, si è affrontato il tema delle potenzialità di sviluppo di questa area strategica della città, sottolineando l’importanza di una volontà politica chiara e decisa per guidare eventuali interventi e progetti futuri.

Amministrazione, mondo economico e associazioni a confronto sul futuro del colle di Biumo. A Palazzo Estense si è tenuto un tavolo di discussione nell’ambito del procedimento di Valutazione ambientale strategica con l’obiettivo di analizzare le possibilità di sviluppo e crescita di un luogo strategico della città. Qui hanno sede un bene culturale come Villa Panza, che lo scorso anno ha accolto 42mila visitatori, e il centro congressi delle Ville Ponti, che la Camera di commercio intende potenziare. Il dibattito ha preso infatti il via dalle sollecitazioni giunte nelle scorse settimane dall’ente camerale, che - in occasione del percorso di adozione del nuovo Pgt - ha proposto l’idea, sostenuta anche dalle altre realtà associative del mondo economico varesino, di rilanciare l’area attraverso la realizzazione di un hotel. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

