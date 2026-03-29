Tensione a Roma vietata la manifestazione anarchica | 91 fermi preventivi dopo il presidio al Parco degli Acquedotti

A Roma, nel quartiere sud-est, le forze dell’ordine hanno impedito una manifestazione anarchica non autorizzata al Parco degli Acquedotti, schierando reparti mobili e agenti a cavallo. Dopo il presidio, sono stati effettuati 91 fermi preventivi. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza per tutta la giornata di domenica, con accessi bloccati e controlli intensificati.

Domenica di tensione a Roma nel quadrante sud-est della Capitale. Un ingente schieramento di forze dell’ordine, con reparti mobili e agenti a cavallo, ha blindato gli accessi al Parco degli Acquedotti per impedire una manifestazione anarchica non autorizzata. Sarebbero almeno 91 le persone fermate preventivamente: i manifestanti, ritenuti sospetti o pericolosi dalle autorità, sono stati accompagnati negli uffici della Questura per la fotosegnaletica e per la valutazione di eventuali fogli di via obbligatori. La commemorazione di Ardizzone e Mercogliano. Il raduno era stato organizzato per commemorare Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due militanti anarchici rimasti uccisi lo scorso 19 marzo a causa dell’esplosione di un ordigno all’interno di un casale proprio nell’area dell’Appio Claudio. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Roma, anarchici fermati al Parco degli Acquedotti: manifestazione vietata e 91 fermi preventiviGruppi di anarchici sono stati bloccati su vari ingressi del parco degli Acquedotti a Roma, arrivati per una manifestazione di commemorazione dei due... Blitz della Digos nella rete anarchica a Roma: caccia a contatti e obiettivi dopo l’esplosione al Parco degli AcquedottiIl giorno dopo l’esplosione al Parco degli Acquedotti proseguono le indagini su Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, morti nel crollo del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tensione a Roma vietata la... Discussioni sull' argomento Tgcom24: Roma, alta tensione per la manifestazione No Kings Video; TRIBUNA.COM * CHAMPIONS LEAGUE: GASPERINI-ROMA, È ALTA TENSIONE: I RETROSCENA SULL'ULTIMO NO DEI FRIEDKIN E SUL GELO CON RANIERI; Roma, alta tensione per la manifestazione No Kings; Roma, il questore vieta la cerimonia anarchica a via Lemonia. Domani i funerali di Sara Ardizzone. Roma, blitz al Parco degli Acquedotti: fermati 91 anarchici per la manifestazione vietataROMA – Mattinata di tensione, ma senza scontri, nell'area del Parco degli Acquedotti. Un imponente dispositivo di sicurezza ha impedito lo svolgimento di una ... etrurianews.it Tensione a Roma, vietata la manifestazione anarchica: 91 fermi preventivi dopo il presidio al Parco degli Acquedotti x.com La vera pace non è solo la assenza di tensione: è la presenza della giustizia. L'ingiustizia che si verifica in un luogo minaccia la giustizia ovunque. La giustizia ottenuta troppo tardi è giustizia negata. Martin Luther King, famose citazioni tratte da Lettera dal car - facebook.com facebook